Bakan Selçuk: Başvuru sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvuru yaptığını, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma yapıldığını belirtti.

EKONOMİ 25.01.2021, 13:21 25.01.2021, 14:47
Bakan Selçuk: Başvuru sayısı 1 milyon 400 bini geçti

SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, COVID-19 pandemi döneminde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafifletmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Selçuk, borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkânı getirdiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını bildirdi.
Buna göre; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında olacak.

Alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek

30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 7256 sayılı Kanununun 3’üncü maddesi ile 4’üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk ödeme süreleri, anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı. Böylelikle; yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. İlk taksitini ise 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeyebilecek.

Bu kapsamda alacaklar gecikme cezası ve zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinebiliyor. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme imkânı getiriliyor. Buna ek olarak daha önce tatbik edilen hacizler, bu kanuna göre yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılabiliyor.

Bağ-Kur prim borçları silinebilecek

SGK yapılandırma desteği Bağ-Kurlulara da önemli avantajlar getirdi. Prim borcu bulunan Bağ-Kurluların borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde, 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin olarak 01.02.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları ve prim borcu asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenecek yeni tutar üzerinden 31.03.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

GSS borçlarına ödeme kolaylığı

GSS prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

Yine GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek. Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

#SGK prim borçları #Zehra Zümrüt Selçuk
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