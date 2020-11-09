Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibarıyla başladı.
EKONOMİ 09.11.2020, 10:53 09.11.2020, 12:19
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığınını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
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