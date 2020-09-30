Bakan Selçuk duyurdu! Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız” dedi.

EKONOMİ 30.09.2020, 10:24 30.09.2020, 19:03
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Bakan Selçuk duyurdu! Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

#Aile #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk #nakdi ücret desteği
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