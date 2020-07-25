Bakan Selçuk'tan bayram müjdesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi.

Hepsi 29 Temmuz'da ödenecek

Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bayram nedeniyle herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti.

1,4 milyon kişi faydalanacak



Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Evde bakım aylığından 535 bin kişi yararlanacak



Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.