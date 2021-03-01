Bakanlık Kripto para gelişmelerini takibe aldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı
EKONOMİ 01.03.2021, 13:49 01.03.2021, 14:08
Hazine ve Maliye Bakanlığında yapılan açıklamada, kripto para ile ilgili olarak, "Bakan yardımcımız başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışmalar yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.
Bakanlıktan, kripto paralardaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları Bakanlığın da paylaştığı belirtilerek, "Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde çalışmalar yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.
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