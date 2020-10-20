Balsuyu ve Narlı ailelerinin 350 milyon liralık yatırımında sona gelindi!

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı “İçmeler” mevkiinde, otoban bağlantı yoluna yakın, Adana Havalimanı’na 45 dakikalık mesafesi ile yerli ve yabancı turistler için rahat bir lokasyonda yer alan BN Hotel Thermal & Spa, 47 bin metrekare kapalı, 102 bin metrekare açık alan olarak inşa ediliyor.

246 oda ve 646 yatak kapasiteli tesislerde ayrıca içinde VIP SPA, sauna, buhar odası, açık tatlı su havuzu, termal kapalı havuz, ve her birinde 500 metrekarelik bahçesi bulunan 200’er metrekarelik 3 adet müstakil villa da yer alıyor.

Doğal faunanın korunduğu yatırım, cilt hastalıkları, romatizma, eklem ağrıları, bağırsak parazitleri, solunum sorunları ve diyabet gibi birçok hastalığa iyi gelen termal suyu ile müşterilerine “şifa” turizmi imkanı sunuyor.

Termal suyunun kalitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları ile Sağlık Bakanlığı Mersin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden tescilli olan BN Hotel Thermal & SPA’nın, 43 derece sıcaklıkta, 6388 mg/litre mineral değerine sahip içilebilir termal suyu; doğal yollarla soğutulup standart sıcaklığa getirilerek müşterilerin kullanımına sunulacak.

BN Hotel Thermal & SPA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurum Sözcüsü Yusuf Narlı, hotel hakkınsa Aksu Haber’e özel bilgiler verdi.