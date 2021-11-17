Bankalar yıl sonuna doğru promosyon yarışına hız verdi!
2021 yılı sonuna yaklaşırken bankalar emekli maaş müşterileri için promosyon yarışına girdi. Bankalar hem promosyon ücretiyle hem de kampanyalarla emeklilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.
EKONOMİ 17.11.2021, 13:31 17.11.2021, 19:23
Banka promosyonları en az 1200 liradan başlıyor. Promosyonu düşük olanın yükseltme seçeneği de var. Bankasıyla sözleşmesi 3 yıl sonra biten emekli eğer bankasını değiştirmek istemiyorsa yeniden bankasıyla promosyon pazarlığı da yapabilir.
Promosyonun miktarını yükseltmenin bir diğer yolu da maaşın çekildiği bankaya başka bir emekli kazandırmak.
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