Bankalar yıl sonuna doğru promosyon yarışına hız verdi!

Banka promosyonları en az 1200 liradan başlıyor. Promosyonu düşük olanın yükseltme seçeneği de var. Bankasıyla sözleşmesi 3 yıl sonra biten emekli eğer bankasını değiştirmek istemiyorsa yeniden bankasıyla promosyon pazarlığı da yapabilir.

Promosyonun miktarını yükseltmenin bir diğer yolu da maaşın çekildiği bankaya başka bir emekli kazandırmak.