Başkan Uyduran: ''Et fiyatları normal, güçlü bir bağışıklık için et şart''

Uyduran, “Kasaplarımızda ki et fiyatı markette bulunan reyondaki et fiyatlarından daha ucuz hem de daha kaliteli. Vatandaşlarımız eti kasaplarımızdan alsın” dedi.

Et fiyatları ve sektördeki sıkıntılar hakkında konuşan Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, et piyasasında genel olarak bir hareketliliğin olmadığını söyledi.



“ETTE BİR PAHALILIK YOK”

Şu anda dükkânlarımızda ortalama dana etinin kilogram fiyatı 45-50 TL arası. Erkek kuzu fiyatının kilogram fiyatı 70-80 TL arasında değişiyor. Yemdeki pahalanmayı göz önüne alırsak ette bir pahalılık yok. Etlerimiz gayet vatandaşlarımızın kesesine uygun şekilde kasaplarımızda satılıyor.