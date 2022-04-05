Bayram ikramiyesinde rakamlar netleşiyor! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca vatandaşın beklediği bayram ikramiyeleri nisanın son haftası hesaplara yatacak. İkramiyenin yıl sonu enflasyonu baz alınarak 1.500 TL’ye çıkması bekleniyor.
EKONOMİ 05.04.2022, 11:05 05.04.2022, 11:09
Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.
Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı.
İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1.100 lira olan tutar yaklaşık 1.500 TL'ye çıkabilecek.
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
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