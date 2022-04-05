Bayram ikramiyesinde rakamlar netleşiyor! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı.

İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1.100 lira olan tutar yaklaşık 1.500 TL'ye çıkabilecek.