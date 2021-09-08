Bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Bu uygulamanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Yine ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre de, kahve ithalatının gümrük vergisi Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri için yüzde 11'den yüzde 6'ya, Kosova için yüzde 13'den yüzde 8'e, D-8 ülkeleri için yüzde 10'dan yüzde 8'e, ve diğer ülkeler için yüzde 13'den yüzde 8'e düşürüldü.

Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi yüzde 11'den yüzde 6'ya indirildi.