BDDK'dan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik uyarı
BDDK’dan yapılan açıklamada, ''Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır'' denildi.
EKONOMİ 16.12.2021, 14:43
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Kredilerin Amacına Uygun Kullandırımı' hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir'' denildi.
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