BDDK salgın desteklerini uzattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, salgın sebebiyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle bankaları ve müşterileri destekleme politikasına devam ediyor.

BDDK, 30 Haziran'da sona ermesi gereken bazı düzenlemelerin 30 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verdi. Bu tarihe kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınacak.

Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının kapatılmasına yönelik uygulamalar da 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresi de 180 gün olarak uygulanacak. Ödenemeyen krediler 180 gün sonra takip hesaplarına aktarılacak.