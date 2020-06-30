Beklenen haber geldi: Elektriğe 3 ay zam yok
BOTAŞ'tan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yönelik beklenen açıklama geldi. Alınan karar doğrultusunda elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapılmayacağı öğrenilirken, doğalgazda ise, konut hariç, yüzde 12.5'e varan indirim yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti. BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.
Bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira
Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.
Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Bakan Dönmez Twitter'dan duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaza yapılan indirimi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğal gaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğal gaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak."
BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 30, 2020
Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak.
Doğalgaz maliyetlerindeki %9,7 ila %12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak.
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