19 Temmuz 2022'den itibaren 96 kuruş indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına gerileyecek.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,42 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 23,66 satılıyor.