Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (10 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Sektör kaynaklarından ise bir zam haberi daha geldi. Buna göre;

Cumartesi (11.06.22) gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 lira 18 kuruş zam bekleniyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verililiyor.

Bugün ise motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.