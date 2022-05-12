Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (12 Mayıs 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI



Son olarak 11 Mayıs 00.00 itibariyle benzine fiyatlarına 78 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından bugün herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21.12 satılıyor.