Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (14 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 20.21 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.