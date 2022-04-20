Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (20 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 20 Nisan 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
EKONOMİ 20.04.2022, 09:43
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda 100 doların altında seyreden brent petrol 108 dolar seviyelerinde bulunuyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Denizlispor
|31
|39
|12. Gençlerbirliği
|31
|39
|13. Keçiörengücü
|31
|38
|14. Altınordu
|31
|38
|15. Menemen Belediyespor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|76
|2. M.City
|31
|74
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|31
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|32
|31
|18. Granada
|32
|29
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25