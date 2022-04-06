Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (6 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

Otogazda ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam gelmişti.



Akaryakıt fiyatlarında 6 Nisan tarihinde (Bugün) sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.