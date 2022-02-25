Benzin ve motorine zam

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansıdı. Benzinin litresi 1 lira 61 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam sonrası, İstanbul'da benzin litresi 16,75'e, motorinin litresi ise 17 liraya çıkacak.