Benzine indirim geldi
Benzinin litre fiyatına 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 94 kuruşluk indirim geldi.
EKONOMİ 19.07.2022, 11:06 19.07.2022, 12:22
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi.
19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 94 kuruş indirimle 22,72 TL olarak belirlendi.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi. Yıl içinde Ukrayna savaşının uluslararası ürün fiyatlarında yarattığı etki ve Dolar/TL kurunun yükselmesiyle benzin fiyatları Haziran ayında 28,44 TL ile zirveyi görmüştü.
Akaryakıt istasyonu işletmecisi Barbaros Sezal benzinde gerçekleştirilen indirimin detaylarını Aksu Haber’e paylaştı.
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