Benzine zam LPG'ye indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş zam yapıldı.

Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.

İNDİRİM DE YANSIMAYACAK

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılırken, LPG’de de 7 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yine aynı şekilde bu indirim de fiyatlara yansıtılmayacak.