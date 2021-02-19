Benzine zam LPG'ye indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzine yapılan zam ile birlikte LPG’ye uygulanan indirimin de fiyatlara yansıtılmayacağını duyurdu.
EKONOMİ 19.02.2021, 22:57
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş zam yapıldı.
Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.
İNDİRİM DE YANSIMAYACAK
Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılırken, LPG’de de 7 kuruşluk bir indirim gerçekleştirildiği aktarıldı.
Yine aynı şekilde bu indirim de fiyatlara yansıtılmayacak.
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