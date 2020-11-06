Biden petrol fiyatlarını vurdu
Amerika'daki başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ederken Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın rakibi Trump'ın önüne geçerek hızla zafere doğru ilerlemesi petrol fiyatlarını da etkiledi. Biden'ın seçim kampanyalarında temiz enerjiye ağırlık vermesinin ardından petrol fiyatlarında yüzde 3'e yakın bir düşüş gerçekleşti.
Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD Batı Teksas patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.
ABD basınında yayınlanan haberlere göre, Demokrat Parti adayı Joe Biden, Başkanlık seçiminde rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde götürüyor.
Biden'ın, seçim çalışmalarında "temiz enerji"yi ve çevre koruma konularını öne çıkarmış olması, ve iklim konusundaki zorlukların aşılması için Yeşil Yeni Anlaşma'nın (Green New Deal) gerekliliğine ilişkin açıklamaları, petrol fiyasalarındaki işlemcilerde yarattığı kaygılarla satışlar arttı.
Bu gelişmelerle, Aralık teslimi Batı Teksas petrolünün vari fiyatı yüzde 2.91 düşüşle 37.66 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.54 düşüşle 39.89 dolar ile yeniden 40 doların altına geriledi.
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