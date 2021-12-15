Bir ayda 178 bin 814 konut satıldı
Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu.
EKONOMİ 15.12.2021, 15:23 15.12.2021, 15:52
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konut satışlarına yansıdı. Türkiye genelinde konut satış oranlarında artış yaşandı.
TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu.
Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran Yapı maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek süreç hakkında bilgiler verdi.
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