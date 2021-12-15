Bir ayda 178 bin 814 konut satıldı

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konut satışlarına yansıdı. Türkiye genelinde konut satış oranlarında artış yaşandı.

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında %59 artarak 178 bin 814 oldu.

Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran Yapı maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek süreç hakkında bilgiler verdi.