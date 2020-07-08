Bir dönemin zam şampiyonuydu! Soğan artık bir lira...

Bir zamanların zam şampiyonu olan soğan, haziran ayında bir lira sınırını gördü. Haziran ayı itibariyle toptancı hallerinde soğanın kilo fiyatı bir lira 9 kuruşa kadar geriledi.

Yeni yıla 1.72 lira ile başlayan soğan, nisanda 2.44'e kadar yükselmişti. Şimdilerde ise 1 liraya kadar düştü