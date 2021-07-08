Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.
EKONOMİ 08.07.2021, 15:57
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009973
|0,88
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041415
|0,80
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,173542
|0,80
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,009877
|0,77
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146332
|0,74
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167143
|0,74
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,087993
|0,74
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021486
|0,73
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,158395
|0,72
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,118321
|0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
37°
az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2021
|İmsak
|03:26
|Güneş
|05:11
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
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