Birleşik Krallık ile yeni anlaşmalar imzalayacağız
Ticaret Bakanı Pekcan, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz." dedi.
EKONOMİ 22.12.2020, 15:58
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferansla "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"nde konuştu.
Pekcan burada yaptığı konuşmada, "AB ile Birleşik Krallık arasındaki süreci takip ediyoruz. En kısa sürede Birleşik Krallık ile imzalayacağımız anlaşmayı paylaşmayı umuyoruz." dedi.
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