BIST 100'den rekor başlangıç
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.
EKONOMİ 18.04.2022, 10:26
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puanla kapanış rekorunu kırmıştı.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.
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