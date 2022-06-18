Bitcoin 20 bin doların altına düştü

Kripto piyasalarındaki deprem devam ediyor.

Yaz aylarında büyük bir yükseliş beklenen piyasa dibi gördü.

Bir-iki aylık düşüş trendinden sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında tam anlamıyla deprem yaşadı.

70 bin dolara dayandıktan sonra uzun bir süre 40 bin dolar seviyelerinde seyreden piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin faiz artırımı kararı ardından 30 binlere düştü.

18 ayın en düşük seviyesi

Fed'in 15 Haziran Çarşamba günü aldığı 75 puanlık artış kararı da düşüşün sürmesine neden oldu.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, 18 bin 700'lere kadar düştü.

Majör kripto para Bitcoin şu siralar 19 bin 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum bin doların altında

Bitcoin'in düşüşü tüm kripto varlıklarda hissedildi.

Piyasanın ikinci en büyük varlığı Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti