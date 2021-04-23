Bitcoin çok sert düştü

Kripto paralarda sert düşüş sürüyor. Bitcoin bu düşüşe öncülük ediyor. Geçtiğimiz hafta 64 bin 813 doları gören Bitcoin bugün 48 bin 759 dolara kadar geriledi.

EKONOMİ 23.04.2021, 09:06
Bitcoin çok sert düştü

Bitcoin, analistlerin "fiyat düzeltmesi, ayı piyasası ve fırtına öncesi sessizlik" gibi teknik terimlerle açıkladığı iniş-çıkışlı hareketlerle, 48,759 doları gördükten sonra, 50 bin doların üzerine döndü. Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, birimin piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.

Son 24 saat içinde 48,759 ve 55,410 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.75 düşüşle 50,189.53 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20.17 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 66 milyar dolar düşüşle 940.54 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277.11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8.45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264.49 milyar dolar düzeyine geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 10.40 düşüşle 495.38 dolara gerilerken, haftalık kaybı da yüzde 4.86 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 76.44 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan’da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Toplam 9,434 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.2’sini Bitcoin, yüzde 14.4’ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 256 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:

"ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanır ve Başkan Biden tarafından imzalanırsa, menkul kıymetler veya emtia olarak sınıflandırılan kripto para birimlerini çevreleyen kuralları daha net hale getirecek bir yasa çıkardı.

Yenilik Yasası Engellerin Ortadan Kaldırılması Commodity Futures Trading Komisyonu [CFTC] yönlendirmek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu [SEC] ortaklaşa bir dijital varlık çalışma grubu kurmayı planlıyor.

Kanadalıların bitcoin satın almasına, satmasına ve göndermesine olanak tanıyan Montreal tabanlı bir platform olan Shakepay, bugün, Marqeta tarafından yayınlanan Shakepay müşterileri için yeni bir Visa ön ödemeli kartın lansmanını desteklemek için bir kart verme platformu olan Marqeta ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Tesla gibi firmalara yaptığı erken bahislerle tanınan 110 yıllık bir varlık yönetimi şirketi olan Baillie Gifford, büyük kripto para cüzdanı hizmeti Blockchain.com’a 100 milyon dolar yatırım yaptı."

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