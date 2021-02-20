2021'e 29 bin dolar seviyelerinde giren Bitcoin, bugün 56 bin 666 dolarla rekor tazeledi. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 1 trilyon doları aştı.



Bitcoin tarihi zirveye çıktı. 1 Bitcoin 56 Bin 666 Dolar. Birçok kişi bu sembolik altınlardan dolayı dolandırıldı. Uzmanlar da yatırımcıları uyarıyor.



Kripto para birimlerinden Bitcoin’in değeri bu sabah Londra piyasasında 56 bin 666 dolarla rekor tazelerken, toplam piyasa değeri de 1 trilyon doları aştı.

Bitcoin’in dolar cinsinden değerinde yükseliş son bir haftada yüzde 18’i, yılbaşından bu yana yüzde 93’e ulaştı.

Bitcoin 1 Ocak’ta 29 bin 300 dolar seviyesindeydi.