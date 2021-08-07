Bitcoin yükselişe geçti
Kripto para piyasalarında rüzgar yeniden tersine döndü, 38 bin dolar seviyesinde olan bitcoin 43 bin dolara yükseldi.
EKONOMİ 07.08.2021, 13:34
Sürekli dalgalanmaların olduğu kripto para piyasasında bir süredir düşüş hakimdi.
38 bin dolar seviyesinde seyreden bitcoin, yatırımcılarını düşündürmeye başlamışken bir anda hareketlilik yaşandı.
BİTCOİN 43 BİN DOLAR
Son 24 saat içerisinde yüzde 5'in üzerinde değer kazanan bitcoin, 43 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
ETHEREUM 3 BİN DOLAR
Bitcoinde yaşanan yükseliş ethereumu da etkiledi. Ethereum 3 bin dolar seviyesine yükseldi.
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