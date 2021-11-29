Borç yapılandırması yapanlar dikkat!

Vergi barışı fırsatından faydalanan vatandaşların ilk taksit ödemlerinin son ödeme tarihi 30 Kasım olarak belirlendi

Avantajların kaybedilmemesi ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban genel salık sigortası borcunu olanlara uyarılarda bulundu.