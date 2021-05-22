Borçlara yapılandırma geliyor!

Ak parti yeni bir borç yapılandırması içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklifte 30 nisan 2021 öncesindeki kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırılacak. Daha önceki yapılandırmalardan yararlanan ancak borcunu kapatamayanlara da ikinci bir imkân sağlanıyor.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik ak parti milletvekillerinin 15 maddelik teklifi meclise sunuldu.

Kanun teklifiyle 30 nisan 2021 itibarıyla kesinleşmiş vergi, harç ve sgk pirim borçlarıyla cezalar yeniden yapılandırılabilecek.

Son yapılandırmadan yararlanan ancak borcunu zamanında ödeyemeyenlere de teklifle ikinci bir imkân getirilecek.

Düzenlemeden faydalanmak isteyenler 31 ağustos tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına başvuracaklar.

Teklifte peşin ödemenin yanı sıra 18 taksit imkânı da var. Ödemeler 30 eylül 2021’de başlayacak.

Düzenlemeyle ihtilaflı ya da inceleme işlemleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getiriliyor.

Teklifte matrah ve vergi artırımı da yer alıyor. Bu sayede öngörülebilirliğin arttırılması amaçlanıyor.

Uzun bir süredir özellikle esnafın talep ettiği sicil affı da geliyor. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenler yükümlülüklerini yerine getirirlerse geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.