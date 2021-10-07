Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 artışla 1.385,05 puandan başladı.
EKONOMİ 07.10.2021, 10:05
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,36 puan ve yüzde 0,97 artarak 1.385,05 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 1,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.
BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.
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