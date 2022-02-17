Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 2.049,74 puandan başladı.
EKONOMİ 17.02.2022, 10:13
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 2.049,74 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,63'le turizm oldu.
BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlemesine karşın pozitif görünümü korudu ve günü yüzde 0,16 artışla 2.041,43 puandan tamamladı.
Namaz Vakti 17 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Boluspor
|22
|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Gençlerbirliği
|24
|30
|13. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|25
|41
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|24
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|24
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14