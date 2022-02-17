Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 2.049,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69'la elektrik, en çok kaybettiren yüzde 4,63'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlemesine karşın pozitif görünümü korudu ve günü yüzde 0,16 artışla 2.041,43 puandan tamamladı.