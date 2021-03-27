Borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.256,32, en yüksek 1.491,99 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,60 azalarak 1.382,15 puandan tamamladı.

ÇEYREK 723 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 9,89 kazanımla 445,70 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 9,84 artışla 2.957 liraya yükseldi. Geçen hafta 658 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 723 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 10,31 değer kazanarak 8,0120 liraya, euro yüzde 9,55 artarak 9,4560 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6,78 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.