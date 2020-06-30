BOTAŞ'tan sanayiciye 'doğalgaz' müjdesi

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan "2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi"ne göre, konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Doğal gazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi.

Söz konusu fiyat indirimleri, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

"Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak." dedi.