Brent petrol 110 dolara yaklaştı! Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 5'i aştı!

Haftanın son işlem gününde ise ABD ham petrolü ve Brent'te yatay fiyatlama izlendi. ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 dolara yaklaştı.

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. İndirimden sonra benzinin fiyatı 27,26 TL oldu.

Son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.