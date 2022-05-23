Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Mayıs 2022 petrol fiyatları)

Petrol, haftanın ilk işlemlerinde ABD akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla dolarda yaşanan fiyatlamaların etkisiyle yükselişle başladı.



ABD ham petrolü 111 dolar seviyesine çıkarken, Brent petrol de 113 doları aştı.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 113,76 dolardan işlem görüyor.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'nden eylül ayına kadar devam eden yoğun seyahat sezonunun gelmesiyle petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.



ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha uygun hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına neden olarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin'de Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlanması piyasaları olumlu etkiliyor.



Dün Şanghay'da vaka sayısı 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kentte haziran başında tüm kısıtlamaların kaldırılarak "normale dönülmesi" hedefleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 111,31 ile 111,58 dolar aralığının direnç, 110,64 ile 110,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.