banner86

banner85

Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102 dolardan işlem görüyor.

EKONOMİ 16.03.2022, 09:54
Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar

Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,91 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu.

Dün uluslararası piyasalarda 100 dolar altını test eden Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için sürdürülen müzakerelerin arz endişelerini hafifletmesi ile güne yükselişle başladı.

Üretici ülkelerin arz artışı sağlayacağına dair beklentilerin güç kazanması da fiyatları destekledi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında petrol üretimine "proaktif katkılar" yapılması çağrısında bulundu.

Fumio, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak BAE'den 'proaktif katkı' sunmasını talep ettim. Küresel ham petrol piyasalarının istikrarı için BAE'nin varlığı önemli" dedi. Japon Başbakan, Al Nahyan ile, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için Japonya ve BAE'nin yakın iş birliği yapmasında anlaştıklarını belirtti.

OPEC ise aylık petrol piyasası raporunda Ukrayna'daki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı gerekçesiyle küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 200 bin varil artarak 100 milyon 900 bin varile ulaşacak.

Raporda Ukrayna'daki durumun küresel ticaret akışına, ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısına ve petrol talebine etkisine dair belirsizliklerin yılın geri kalanında da devam edeceği kaydedildi.

Bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanacağı beklentilerini artırarak, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve alımların azalmasına neden olacağı algısını güçlendiriyor.

Çin'de giderek artan günlük vaka sayısının 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılıyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 3 bin 507'si yurt içi kaynaklı, 3 bin 602 COVID-19 vakası tespit edildi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 754 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki yükseliş, ülkede petrol talebinin gerilediği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 102,57 ile 103,33 dolar aralığının direnç, 100,15 ile 99,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#Brent petrol #varil #Dolar
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 16 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19