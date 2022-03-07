banner86

banner85

Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 129,85 dolardan işlem görüyor.

EKONOMİ 07.03.2022, 09:50
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 dolar

Cuma günü 118,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,11 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,94 artışla 129,85 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 126,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Petrol arzını istikrarlı sürdürme konusu görüşülüyor

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlandığına ilişkin haberlerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 130,89 dolara, WTI ham petrolün varil fiyatı da 130,33 dolara kadar çıkarak Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyelerini gördü.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsünün geçen hafta yayımlanan raporunda, ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.

Libya'da üretim sekteye uğradı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, aralarında ülkenin en büyük petrol sahası olan Şerara'nın da bulunduğu 2 petrol sahasında "mücbir sebep"le üretimin durdurulduğunu açıkladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, vanaların kapatılması nedeniyle günlük 330 bin varil kesinti yaşandığı ve yaklaşık 160 milyon dinar (34,8 milyon dolar) zarar edildiği aktarıldı.

Kurumun Başkanı Mustafa Sanallah da aynı silahlı grubun petrol fiyatlarının yükselişiyle eş zamanlı olarak 2014-2016 yıllarında da petrol vanalarını kapattığını ve tüm bunların, bu grubun gizli eller tarafından yönlendirildiğini gösterdiğini vurguladı.

Brent petrolde teknik olarak 130,67 ile 132,31 dolar aralığının direnç, 129,03 ile 127,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

#Brent petrolü #Dolar #Rusya #varil
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18