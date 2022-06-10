Bu gece yarısından itibaren benzine 2,18 lira, otogaza ise 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
EKONOMİ 10.06.2022, 10:48 10.06.2022, 17:18
11 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL
zam bekleniyor.
8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti.
Akaryakıt fiyatlarında dün bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 89 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 26 lira 23 kuruştan satılıyor.
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