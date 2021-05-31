Bu kampanyalarla araç sahibi olmak çok kolay!
Otomobilde lider marka olan FIAT kampanyalarına devam ediyor.
EKONOMİ 31.05.2021, 13:08 31.05.2021, 15:23
Otomobil sektöründe hızlı bir ivme kazanan Fiat Marfi Sektörde lider olmaya devam ediyor.
Yenilenen sedan, suv ve hatchback modelleri ile göz kamaştıran projesiyle ile herkesin tercih ettiği marka olan Fiat sektörde en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.
Müşterilerine sağladığı eşsiz kampanyalar ve araçlarda ki konfor ile 1 numara olan fiat marfi yeni kampanyaları vatandaşların hizmetine sundu.
Fiat Marfi Kahramanmaraş’ın doğa harikası ve turizminde önemli yere sahip olan Başkonuş yaylasında araçların tanıtım videosunu ve reklam çekimini gerçekleştirerek farklı bir ambiyans oluşturdu.
Fiat Marfi Satış Danışmanı Eren Gülgösteren Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kampanyalardan bilgiler verdi.
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