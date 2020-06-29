Bu ödemeler bugün hesaplara yatmaya başlıyor!
Temmuz başında yapılması gereken haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. Ödemeler, bugünden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
EKONOMİ 29.06.2020, 09:27
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Normalde 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında öne çekildi.
Haziran ayına ilişkin ödemeler, bugün başlıyor. İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, hak sahiplerinin T.C. Kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatırılacak.
T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.
Ödemeler, 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.
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