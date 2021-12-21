Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte dolardaki sert düşüş sonrası 22 Aralık altın fiyatları...
Gram ve çeyrek altın fiyatlarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamaların ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde memura müjdeler peş peşe sıralandı. Aynı şekilde TL hesaplarına da kur farkı düzenlemesi geliyor. Bin TL'yi gören gram altın 750 TL seviyelerine kadar düşmüştü. Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberi! Milyonlarca vatandaş dün geceden beri dolar ve altın fiyatlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. Dün bir ara 18 TL seviyelerine gelen dolar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 13 TL'ye kadar düştü. Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modelinde TL mevduat hesaplarına kur farkı düzenlemesi, memur maaşındaki vergilerin kaldırılması gibi detaylar var. 22 Aralık detaylı ve güncel altın fiyatları burada...
GÜNCEL 22 ARALIK GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN
ALIŞ: 778,08
SATIŞ: 778,26
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 704,41
SATIŞ: 727,16
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.434,00
SATIŞ: 3.2.674,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.217,00
SATIŞ: 2.1.340,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.901,47
SATIŞ: 5.5.391,95
KULPLU REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.903,69
SATIŞ: 5.5.394,20
22 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 686,29
SATIŞ:720,83
18 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 568,11
SATIŞ: 568,24
14 AYAR ALTIN TL/Gr
ALIŞ: 419,67
SATIŞ: 497,92
KAPALIÇARŞI ZİYNET 2.5
ALIŞ: 16.569,25
SATIŞ: 16.842,37
KAPALIÇARŞI ZİYNET 5 li
ALIŞ: 33.570,26
SATIŞ: 34.241,92
ALTIN (ONS)
ALIŞ: 1.790,84
SATIŞ: 1.791,24
ALTIN ($/KG)
ALIŞ: 57.312,00
SATIŞ 57.324,00
ALTIN (EURO/KG)
ALIŞ: 65.100,00
SATIŞ: 65.113,00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8