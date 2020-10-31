Bunun adı fırsatçılık! Mülk sahipleri ev fiyatlarını bir günde yükseltti

Faizler düştü, konut satışları arttı ancak bu kez de fahiş fiyatlar gündemde. Son aylarda mal sahipleri fiyatları yükseltti.

Düşük faizli kredi paketleriyle konut satışları artarken, fırsatçılar da boş durmadı. Bazı mülk sahipleri ev fiyatlarını bir günde yükseltti.



Pandemi sürecinde kan kaybeden gayrimenkul sektörü kredi desteklerinin etkisiyle yeniden canlanırken, tüketiciler de bu kez fahiş fiyatlardan şikayetçi.

