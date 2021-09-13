Cari açık temmuzda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, temmuzda hizmetler dengesi kaleminin geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta geçen yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler temmuzda 2 milyar 118 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 306 milyon dolar artışla 702 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler ise 19 milyon dolar azalışla 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.