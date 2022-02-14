Çeyrek altın bugün kaç TL? 14 Şubat 2022 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Ukrayna üzerinden jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla cuma günü son dört aydaki en büyük yükselişini kaydettikten sonra yeni haftaya gerilemeyle başladı.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL'nin üzerine çıktı.

Çeyrek altın 1.321 lira, Cumhuriyet altını ise 5.433 liradan satılıyor.

Ons altın geçen haftanın büyük bölümünü yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmandı. Piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan değerli metal, pazartesi günü 1.852 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL'nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL'ye kadar yükseldi.

Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, yeni haftaya 806 TL seviyesinde başladı.