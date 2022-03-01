Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 1 Mart 2022 güncel altın kuru fiyatları

1 MART SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 774,81 TL

1 Mart Salı 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 782,42 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 618,68 TL

1 Mart Salı 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 618,77 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 463,70 TL

1 Mart Salı 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 563,01 TL

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü gram altın alış: 849,22 TL

1 Mart Salı günü gram altın satış: 849,67 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını alış: 5.660,00 TL

1 Mart Salı günü Cumhuriyet altını satış: 5.745,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

1 Mart Salı günü yarım altın alış: 2.765,00 TL

1 Mart Salı günü yarım altın satış: 2.826,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü çeyrek altın alış: 1.381,00 TL

1 Mart Salı günü çeyrek altın satış: 1.413,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

1 Mart Salı günü tam altın alış: 5.462,04 TL

1 Mart Salı günü tam altın satış: 5.570,30 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın alış: 5.661,00

Ata altın satış: 5.779,00